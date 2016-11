Man neergeschoten bij anti-Trumpprotest

PORTLAND - Bij een van de betogingen tegen Donald Trump is zaterdag in Portland, in de staat Oregon, een man neergeschoten. Volgens de plaatselijke politie waren er geen agenten bij betrokken en is de toedracht nog onduidelijk.

Door ANP - 12-11-2016, 10:34 (Update 12-11-2016, 10:34)

De man werd geraakt toen betogers over de Morrisonbrug trokken in het centrum van Portland, de grootste stad van Oregon. Afgelopen week verrichtte de politie van de stad tientallen arrestaties toen een betoging tegen Trump uit de hand liep.

De omstreden zakenmagnaat en Republikein Trump is afgelopen dinsdag tot 45e president van de Verenigde Staten gekozen. Hij volgt 20 januari Barack Obama op.