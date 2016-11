'NAVO verzet top na winst Trump'

BRUSSEL - De NAVO heeft de top die voor komend voorjaar op de agenda stond verzet in verband met de winst van Donald Trump in de Amerikaanse verkiezingen. Volgens het Duitse weekblad Der Spiegel wil de alliantie de komende president van de VS meer tijd geven om zijn standpunt tegenover de NAVO te bepalen.

Door ANP - 12-11-2016, 12:47 (Update 12-11-2016, 12:47)

Der Spiegel meldt dat NAVO-chef Jens Stoltenberg verrast is door Trumps winst. Hij verwachtte dat Hillary Clinton de verkiezingen zou winnen en hij wilde haar tijdens de top een warm welkom heten. Tegelijkertijd zou het nieuwe hoofdkwartier van de NAVO in Brussel ingewijd worden.

Binnen de NAVO zou de vrees leven dat Trump zo kort na zijn inauguratie op 20 januari niet naar de top zou komen. De miljardair heeft het verbond in zijn campagne als ,,overbodig'' afgeschilderd. De bijeenkomst van regeringsleiders en staatshoofden van de leden zal nu waarschijnlijk in de zomer plaatsvinden.