Tientallen doden door aanslag in Pakistan

ISLAMABAD - Door een aanslag bij een heiligdom in Pakistan zijn mogelijk tientallen mensen om het leven gekomen. Pakistaanse media spreken over zeker dertig doden door de bomaanslag bij het afgelegen heiligdom bij de plaats Hub, ten noorden van Karachi.

Door ANP - 12-11-2016, 15:49 (Update 12-11-2016, 15:49)

Het doel van de aanslag was een plek waar gelovigen in een soort trance dansen. Op het moment van de explosie waren honderden mensen bij het heiligdom in de staat Baluchistan.