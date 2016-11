Venetianen willen slot op de stad

ANP Venetianen willen slot op de stad

VENETIË - De inwoners van Venetië zijn het zat, ze worden in de nauwe straten en stegen van hun stad voortdurend ondersteboven gelopen door hordes toeristen. Jaarlijks bezoeken liefst twintig miljoen mensen de wonderschone Italiaanse kanalenstad. Daarmee zijn ze de 54.926 inwoners van de oude stad verre de baas.

Door ANP - 12-11-2016, 19:51 (Update 12-11-2016, 19:51)

Even snel boodschappen doen, is er niet bij. Rustig door de eigen stad kuieren, is vrijwel onmogelijk. Tijdens een demonstratie zaterdag liepen veel Venetianen met lege koffers door de straten. Het was een symbool waarmee werd uitgedrukt dat ze beter kunnen vertrekken. Het inwonertal loopt momenteel jaarlijks met duizend terug.

Ze zijn niet tegen de toeristen zelf, maar tegen de politiek van de stadsbestuurders, die de voorbije veertig jaar alles in het werk stelden om de bezoekers ter wille te zijn. De inwoners van Venetië hebben het gemeentebestuur voorgesteld voortaan een limiet aan het aantal toeristen te stellen.