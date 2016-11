Demonstratie bij Trump voor de deur

NEW YORK - Enkele duizenden mensen hebben zaterdag in New York voor de ingang van de Trump Tower gedemonstreerd tegen de verkiezing van de Republikein Donald Trump tot nieuwe Amerikaanse president. De politie had 's middags rond 13.00 uur (lokale tijd) nog niemand aangehouden.

Door ANP - 12-11-2016, 21:17 (Update 12-11-2016, 21:59)

De nieuwszender CNN repte van een protestmars, maar het was niet duidelijk waarheen de demonstranten zich zouden begeven. De Trump Tower staat op de beroemde Fifth Avenue, op de hoek met 56th Street in Manhattan.

Ook in andere steden herhaalde zich het toneel van de afgelopen dagen met spontane anti-Trumpbijeenkomsten. Behalve in New York staan er later op de dag grote, georganiseerde demonstraties op het programma in Los Angeles en Chicago. Op Facebook zegden 100.000 mensen hun komst naar een van die steden toe. Overal in de Verenigde Staten weerklinkt wederom de slogan 'not my president!'.

In Portland in de staat Oregon werd in de nacht van vrijdag op zaterdag bij een protest een man neergeschoten. Hij raakte zwaargewond. Het is niet bekend wie daarvoor verantwoordelijk is.