Parijs herdenkt aanslagen sober

ANP Parijs herdenkt aanslagen sober

PARIJS - Parijs herdenkt zondag de bloedige terroristische aanslagen van een jaar geleden die aan 130 mensen het leven hebben gekost. Terroristen zaaiden dood en verderf bij het Stade de France in Saint-Denis en in Parijs voor en in cafés en in het muziektheater Bataclan. De gemeente Parijs stelt de herdenkingen een sober karakter te geven.

Door ANP - 13-11-2016, 1:02 (Update 13-11-2016, 1:02)

Bij het bloedbad in Bataclan vielen negentig doden. Het theater is zaterdagavond voor het eerst sinds de aanslagen weer opengegaan, met een concert van de Britse zanger Sting.

Zondagmorgen worden herdenkingen gehouden op de plaatsen waar de terroristen toesloegen. Er zullen gedenkstenen met de namen van omgekomen slachtoffers worden onthuld in aanwezigheid van president François Hollande en de burgemeester van Parijs, Anne Hidalgo. Er worden geen toespraken gehouden.

Daarna is er vanaf 12.30 uur een herdenking op het Léon Blumplein waar onder anderen nabestaanden het woord voeren. Een pianist die op de avond van de aanslagen te hulp snelde, speelt muziek en wordt bijgestaan door een koor. Parijzenaars worden gevraagd bij het vallen van het duister een kaars voor het raam te plaatsen. Er zal dan ook een herdenkingsbijeenkomst in het centrum zijn langs het Canal Saint-Martin.