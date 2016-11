FARC en regering komen tot nieuw akkoord

HAVANA - De Colombiaanse regering en guerrillabeweging FARC zijn tot een nieuw vredesakkoord gekomen. Dat meldden beide partijen zaterdag na zes weken onderhandelen, nadat het eerste akkoord in een referendum werd verworpen.

Door ANP - 13-11-2016, 1:04 (Update 13-11-2016, 2:27)

In het nieuwe akkoord zijn voorstellen verwerkt uit verschillende sectoren van de maatschappij, laten de twee partijen weten.

,,We roepen heel Colombia en de internationale gemeenschap op (...) om dit nieuwe akkoord en de snelle implementatie ervan te steunen, zodat we de tragedie van oorlog achter ons kunnen laten'', luidt de gezamenlijke verklaring. ,,Vrede kan niet langer meer wachten.''

De regering sloot eerder al een vredesakkoord met FARC. President Juan Manuel Santos kreeg daarvoor de Nobelprijs voor de vrede, hoewel de bevolking het akkoord nipt heeft afgewezen omdat de rebellen er te gemakkelijk van af zouden komen.

Het is onduidelijk of de Colombiaanse bevolking opnieuw mag stemmen over het verdrag dat een eind moet maken aan 52 jaar oorlog in Colombia waarbij naar schatting 220.000 mensen zijn omgekomen.

De ongeveer 7000 rebellen van de Revolutionaire Strijdkrachten van Colombia (FARC) zouden volgens het oude akkoord de wapens neerleggen in ruil voor een terugkeer in de maatschappij. De beweging wil verder als een politieke partij.