ANP Grieken pakken Obama in met 5000 agenten

ATHENE - Eén handgranaat met waarschuwing donderdag in Athene blijkt voldoende om massale veiligheidsmaatregelen te treffen voor het komende bezoek van de Amerikaanse president Obama. Liefst 5000 politieagenten worden op de been gebracht om het verblijf van Obama dinsdag in goede banen te leiden.

Door ANP - 13-11-2016, 14:41 (Update 13-11-2016, 14:41)

Of dat nog niet voldoende is, sturen de Amerikanen zelf ook nog eens vijfhonderd man. De helft daarvan is inmiddels al in Athene aangekomen.

De handgranaat werd naar de Franse ambassade in het centrum van de Griekse hoofdstad geworpen, gevolgd door een brief waarin een anarchistische organisatie aankondigde ,,het feest rond Obama te zullen vernietigen". Anarchisten en links-extremistische bewegingen zorgen wel vaker voor reuring, bijvoorbeeld wanneer ze weer eens een molotovcocktail naar het huis van een politicus of een partijbureau gooien.

Geen enkele reden voor paniek rond het bezoek van de president, liet de Griekse regering zondag weten. Obama is in Athene om onder meer over de schuldenlast van Griekenland te praten. Hij vliegt woensdag door naar Berlijn.