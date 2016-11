Pro-Russische socialist president Moldavië

CHISINAU - In Moldavië heeft de pro-Russische kandidaat en socialist Igor Dodon zondag de presidentsverkiezingen gewonnen. Hij kreeg, met bijna alle stemmen geteld, 55 procent van de stemmen, tegenover 45 procent van de stemmen voor de liberale en pro-Europese Maia Sandu.

Door ANP - 14-11-2016, 2:01 (Update 14-11-2016, 2:01)

Het is voor het eerst in twintig jaar tijd dat de president van het 3,5 miljoen inwoners tellende land direct gekozen is door de bevolking. Normaliter gebeurde dat via het parlement.

Zondag waren er ook presidentsverkiezingen in Bulgarije. Ook daar won de socialistische kandidaat, Rumen Radev, die eveneens voorstander is van nauwere betrekkingen met Moskou.