ANP Ankara waarschuwt burgers voor VS

ANKARA - Turken die in de Verenigde Staten wonen of naar dat land willen reizen worden door het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken gewaarschuwd voor racistische aanhangers van aankomend president Donald Trump en voor demonstraties tegen Trump.

Door ANP - 14-11-2016, 9:40 (Update 14-11-2016, 9:40)

Reizigers moeten ,,verscheidene steden in het hele land'' mijden waar betogingen plaatshebben, staat op de website van het ministerie. Ook krijgen mensen het advies veiligheidsmaatregelen te nemen en in het geval van dreigende aanvallen met een xenofoob of racistisch oogmerk zich te wenden tot de lokale politie.