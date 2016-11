Vlaamse paters beschuldigd van mensenhandel

GENT - Justitie in België beschuldigt een katholieke orde van mensenhandel. De Paters Augustijnen in Gent zouden zich ook bezondigen aan zwartwerk en valsheid in geschrifte.

Door ANP - 14-11-2016, 10:54 (Update 14-11-2016, 10:54)

De paters leiden jonge Afrikanen op in hun klooster, maar zouden hen onbetaald aan het werk zetten. Volgens hun advocaten is echter sprake van ,,praktijken die behoren tot de traditie van de kloosterorde’’. De buitenlandse kandidaten zouden vertrouwd worden gemaakt met de ,,praktische taken die in een religieuze gemeenschap moeten worden uitgevoerd''.

,,Deze sinds zeer lang gevestigde traditie, inherent aan het functioneren van een congregatie, wordt nu blijkbaar als mensenhandel en sociale fraude omschreven'', aldus de raadslieden in een verklaring. Zij kondigen ,,krachtig verweer’’ aan in de rechtbank.