Herstart kernreactor Tihange maand uitgesteld

TIHANGE - De omstreden Belgische kernreactor Tihange 1 gaat pas vanaf 31 december weer stroom leveren. Het herstarten van de reactor, niet ver van Maastricht, is wegens herstelwerkzaamheden een maand uitgesteld. Dat meldt exploitant Engie Electrabel maandag op zijn website.

Door ANP - 14-11-2016, 13:36 (Update 14-11-2016, 13:36)

De reactor werd begin september stilgelegd, nadat bij werkzaamheden een (niet-nucelair) gebouw was beschadigd. Tihange 1 was na maanden onderhoud toen nog net geen maand in bedrijf.

Of het uitstel voor elektriciteitsproblemen gaat zorgen in de winter is nog onduidelijk. De Franse netbeheerder RTE waarschuwde vorige week voor een tekort aan stroom vanwege de tijdelijke sluiting van kernreactoren.

Van de zeven Belgische reactoren in Tihange en Doel draaien er nu vier. Doel 1 wordt maandagmiddag weer opgestart na een onderhoudsbeurt, aldus Engie, en Doel 3 op 4 december. In Nederland, Duitsland en Luxemburg wordt met onrust gekeken naar de volgens hen onveilige centrales, waarvan de levensduur is verlengd tot 2025.