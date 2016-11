Douane vindt oude sok van 1,5 ton

DRESDEN - Medewerkers van de douane in het Duitse Dresden hebben in de wasruimte van een passagierstrein achter de wand een oude sok tevoorschijn gepeuterd waarin 1 kilo cocaïne was geperst. Marktwaarde: 150.000 euro.

Een beambte ontdekte 'een donkere stoffen bal' achter een spleet van de wandbedekking. Een te hulp geroepen drugshond bevestigde het vermoeden. Het ging om een flinke herensok, waarin twee pakjes met elk een pond cocaïne waren geduwd. De douane kon geen reiziger met de drugs in verband brengen. De vondst werd gedaan in de trein van Praag - via Duitsland - naar Zürich.