Oost-Friese vrouw dood maar nog steeds zoek

LEER - Een 55-jarige man heeft bekend met het lijk van een rijke vrouw uit het Duitse Leer, vlak over de grens bij Nieuweschans, door Noord-Duitsland te hebben gereden en het te hebben verstopt. Dit meldde de Duitse politie maandag. Maar verder is de politie nog niet. Duitse media noemen de zaak al weken ,,raadselachtig''.

Door ANP - 14-11-2016, 17:35 (Update 14-11-2016, 17:35)

De verdachte heeft gezegd het lijk van Gerda Basse verstopt te hebben, maar niet waar. De politie gelooft niet meer dat ze nog leeft, zei de politiecommissaris in Leer, Johannes Lind. De 66-jarige Basse, verliet 26 oktober met haar auto haar woning in Leer en wordt sindsdien vermist. De politie gaat ervan uit dat de verdachte de moordenaar is, maar het lijk is niet getraceerd.

De vrouw was volgens Duitse media miljonaire en eigenaresse van onder meer een reeks vakantiewoningen in de Duitse streek Oost-Friesland en onroerend goed in Hamburg, waaronder een pand dat voor bijna 2,8 miljoen euro te koop staat.