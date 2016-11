EU-ministers omarmen defensieplan

BRUSSEL - Intensievere Europese samenwerking op het gebied van veiligheid en defensie is een stap dichterbij. De EU-ministers van Defensie en Buitenlandse Zaken stemden maandag unaniem in met een uitvoeringsplan van EU-buitenlandchef Federica Mogherini dat Europa 'strategische autonomie' moet geven.

Door ANP - 14-11-2016, 18:53 (Update 14-11-2016, 18:53)

Het betreft bijvoorbeeld uitbreiding en betere coördinatie van de huidige zeventien (civiele of militaire) EU-missies. De lidstaten gaan kijken of daar een nieuw militair hoofdkwartier voor moet komen. Verder gaat het om samenwerking op het gebied van planning, onderzoek, ontwikkeling en aanbesteding, waarbij het de bedoeling is dat de budgetten worden verhoogd.

Mogherini herhaalde dat het niet gaat om een Europees leger, maar om een ,,geloofwaardiger en effectiever'' defensiebeleid zonder dat wordt gedubbeld met de activiteiten van de NAVO.