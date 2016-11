Merkel dringt aan op 'open houding'

BERLIJN - De Duitse bondskanselier Angela Merkel heeft maandag bij de Duitse bevolking aangedrongen op een 'open houding'. Ze waarschuwde dat de winst van Donald Trump bij de Amerikaanse verkiezingen het asieldebat in Duitsland kan aanwakkeren. Trump heeft eerder de beslissing van Merkel om een miljoen migranten toe te laten tot Duitsland 'idioot' genoemd. Volgens Trump heeft het alleen maar geleid tot een stijging van de criminaliteit.

,,We moeten nu allemaal kleur bekennen en onze kaarten op tafel leggen voor een openminded Duitsland'', zei Merkel over de verkiezingswinst van Trump. ,,De waardigheid van ieder mens is onschendbaar, ongeacht religie, afkomst, seksuele voorkeur of andere eigenschappen, zoals geslacht. Dit is wat ons moet leiden, dit is waar we achter moeten staan.''