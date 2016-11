Trump spreekt telefonisch met Poetin

MOSKOU - De gekozen Amerikaanse president Donald Trump en de Russische president Vladimir Poetin hebben elkaar maandag telefonisch gesproken. Volgens het Kremlin hebben de twee afgesproken om een 'constructieve samenwerking' aan te gaan, onder andere op het gebied van terreurbestrijding.

Door ANP - 14-11-2016, 21:24 (Update 14-11-2016, 22:33)

In het eerste telefoongesprek tussen Trump en Poetin zeiden de twee dat Rusland en de Verenigde Staten 'gezamenlijke inspanningen gaan doen om internationaal terrorisme en extremisme aan te pakken'. ,,Het belang om een solide basis te creëren voor bilaterale betrekkingen werd benadrukt. In het bijzonder de ontwikkeling van de handelsbetrekkingen'', zei het Kremlin in een verklaring. De twee landen moeten bovendien ,,terugkeren naar een pragmatische samenwerking die voor beide kanten voordeel oplevert''.

Het team van Trump liet in een verklaring weten dat Poetin belde om Trump te feliciteren. Trump zei in het gesprek met Poetin dat hij uitkeek naar een bestendige en sterke relatie met Rusland en het Russische volk.

Afspraak

De twee leiders houden elkaar telefonisch op de hoogte en gaan een afspraak maken om elkaar in levende lijve te spreken.

Trump wordt op 20 januari beëdigd als president en opvolger van Barack Obama. Obama onderhield gespannen betrekkingen met Poetin vanwege een reeks kwesties waaronder de oorlog in Syrië en de onrust in Oekraïne.