Duitse politie doet invallen bij salafisten

BERLIJN - De Duitse politie heeft dinsdag invallen gedaan bij meer dan tweehonderd woningen en kantoren van aanhangers van de radicaal-salafistische vereniging 'De ware religie' (DWR). De groep draagt een zeer conservatieve interpretatie van de islam uit en wil die verbreiden door het uitdelen van Korans in Duitse steden.

Door ANP - 15-11-2016, 8:36 (Update 15-11-2016, 8:36)

Volgens informatie van het persbureau DPA wil de Duitse minister van Binnenlandse Zaken Thomas de Maizière de vereniging en de door haar georganiseerde actie verbieden.

De invallen begonnen om 06.30 uur tegelijkertijd in tien westelijke deelstaten en de hoofdstad Berlijn. De meeste doorzoekingen hadden plaats in de deelstaat Hessen, waar bijna 65 invallen werden gedaan waarvan vijftien in Frankfurt.

Ronselen

De politieactie komt een week na de aanhouding van een aantal islamistische kopstukken, onder wie de 32-jarige Irakees Abu Walaa, die door de autoriteiten als de belangrijkste ideoloog van de Duitse salafisten wordt beschouwd. Er worden deze keer geen spectaculaire aanhoudingen verwacht. Het zou er nu om gaan, geldmiddelen en bewijsmateriaal in beslag te nemen en een signaal af te geven aan de radicale salafisten.

De Duitse binnenlandse veiligheidsdienst BfV stelt dat leiders en sympathisanten van DWR de gewapende jihad en terroristische aanslagen verheerlijken. De vereniging heeft in de hele Bondsrepubliek een netwerk opgebouwd om jihadisten te ronselen. Minstens 140 activisten uit Duitsland zouden naar Syrië of Irak zijn gereisd om zich aan te sluiten bij de terreurmilitie Islamitische Staat. De BfV schatte het aantal radicaal-islamistische salafisten in Duitsland eind oktober op 9200.