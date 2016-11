De volgende omstreden adviseur dient zich aan

ANP De volgende omstreden adviseur dient zich aan

WASHINGTON - De adviseur van de aankomende Amerikaanse president Trump voor binnenlands beleid heet Ken Blackwell. ,,Homoseksualiteit is een keuze die je kunt veranderen'', is een uitspraak van hem. De eerste afwijzingen van de benoeming zijn alweer te horen.

Door ANP - 15-11-2016, 12:37 (Update 15-11-2016, 12:37)

De 68-jarige Blackwell is afkomstig uit Ohio, waar hij ooit - tevergeefs - gouverneur trachtte te worden. Hij verloor de verkiezingsstrijd kansloos. Hij schopte het tot bestuurder van de staat. Blackwell, een zwarte Amerikaan, is een belangrijk lid van de Family Research Council, een organisatie die bekendstaat om haar strikte afwijzing van homo's, lesbische vrouwen, biseksuelen en transgenders (de zogenoemde LGBT-groep).

Door de afwijzing van LGBT en zijn uitspraak dat homoseksualiteit te veranderen is, bevindt de nieuwe adviseur zich al direct in conflict met een uitspraak van het Hooggerechtshof in de VS. Dat bepaalde dat seksuele geaardheid 'een niet te veranderen natuur is', meldt The Guardian.