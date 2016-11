Noord-Korea: president VS boeit ons niet

NEW YORK - Het interesseert Noord-Korea helemaal niets wie er in het Witte Huis zit. Dat heeft een Noord-Koreaanse diplomaat dinsdag gezegd bij een bezoek aan de Verenigde Naties.

Door ANP - 15-11-2016, 20:18 (Update 15-11-2016, 20:18)

,,Het interesseert ons niet wie de president van de Verenigde Staten wordt'', zei Kim Yong-ho, diplomaat voor mensenrechten en humanitaire kwesties. ,,Het kernprobleem is of de Verenigde Staten de politieke wil heeft om zijn vijandige beleid jegens Noord-Korea in te trekken.''

Noord-Korea beschuldigt de Verenigde Staten en Zuid-Korea er geregeld van voorbereidingen voor een oorlog te treffen door jaarlijks gezamenlijke militaire oefeningen te houden. Tegelijkertijd zijn al sinds 2006 sancties van kracht tegen Pyongyang vanwege nucleaire en rakettesten die het land heeft uitgevoerd.