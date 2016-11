Dijsselbloem: Britten voorgelogen over brexit

LONDEN - De Britse minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson liegt tegen het volk over de mogelijkheden die er na de brexit liggen voor Groot-Brittannië in Europees verband. Dat zei Jeroen Dijsselbloem, voorzitter van de Eurogroep, in het BBC-programma Newsnight.

"Johnson houdt het Britse volk mogelijkheden voor die in werkelijkheid niet beschikbaar zijn", stelde Dijsselbloem dinsdagavond. Hij haalde een voorbeeld aan waarin Johnson zegt dat Groot-Brittannië volledige toegang kan houden tot de Europese interne markt en zich tegelijkertijd buiten de douane-unie kan houden. "Dat is gewoon onmogelijk, zoiets bestaat niet."

Dijsselbloem legde in het Britse televisieprogramma uit dat het andersom wel mogelijk is. Dus wel deel uitmaken van de Europese douane-unie maar niet van de interne markt. Turkije is een voorbeeld daarvan. "Johnson zegt dingen die politiek niet haalbaar zijn. Hij geeft de Britten geen eerlijk beeld van wat hij met de onderhandelingen kan bereiken."