Tientallen doden door tegenaanval IS

ANP Tientallen doden door tegenaanval IS

MOSUL - Strijders van Islamitische Staat (IS) hebben in het oostelijke deel van de Iraakse stad Mosul de tegenaanval geopend op Iraakse troepen en hun bondgenoten. Een Iraakse legerwoordvoerder liet weten dat door de gevechten zeker 23 IS-strijders en tien Iraakse militairen zijn gedood.

Door ANP - 16-11-2016, 11:31 (Update 16-11-2016, 11:31)

Volgens de legerwoordvoerder is het woensdagmorgen vroeg gelukt de IS-strijders terug te drijven. De Iraakse troepenmacht begon, gesteund door enkele Koerdische eenheden en sjiitische milities, op 17 oktober aan het offensief tegen Mosul.

De Iraakse eenheden bevinden zich nu anderhalve week in het oosten van de stad, die sinds 2014 in handen is van IS. In Irak is Mosul de laatste grote stad die de terroristen nog onder controle hebben.