ANP Timmermans om opheldering gevraagd over Gülen

BRUSSEL - De uitspraken van EU-commissaris Frans Timmermans over de Gülenbeweging zorgen voor beroering. Het CDA in het Europees Parlement wil uitleg. Ook vanuit andere partijen klinken kritische geluiden.

Door ANP - 16-11-2016, 11:54 (Update 16-11-2016, 11:54)

Timmermans stelde in het Belgische weekblad Knack dat er ,,steeds meer indicaties’’ zijn dat de Gülenbeweging ,,wel degelijk” een rol heeft gespeeld in de verijdelde staatsgreep van juli in Turkije. Hij zei zich te baseren op Amerikaans onderzoek.

De CDA-Europarlementariërs Esther de Lange en Jeroen Lenaers hebben woensdag in schriftelijke vragen opheldering gevraagd aan de Europese Commissie. Zij vrezen dat de uitspraken voor onrust zorgen in Turkije en de Turkse gemeenschappen in Europa.

Het duo wil weten waar Timmermans zich precies op baseert en of hij informatie heeft gedeeld met de Turkse autoriteiten. Ook willen de twee weten of de Commissie achter zijn uitspraken staat.