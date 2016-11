Duitse spionagechef vreest inmenging Russen

BERLIJN - De Duitse binnenlandse inlichtingendienst maakt zich ernstig zorgen over Russische inmenging in de Bondsdagverkiezingen die volgend jaar worden gehouden. Chef Hans-Georg Maassen sprak dinsdag in een interview met persbureau Reuters van een ,,hybride dreiging''.

Door ANP - 16-11-2016, 13:27 (Update 16-11-2016, 13:27)

Maassen vreest dat de Russische regering ,,de publieke opinie en het besluitvormingsproces wil beïnvloeden'', bijvoorbeeld door valse verhalen te verspreiden. Hij ziet het als noodzaak om desinformatie te ontmaskeren. ,,Wanneer mensen zich realiseren dat de informatie die ze krijgen niet klopt, verliezen de giftige leugens hun effectiviteit.''

Ook vanuit Amerikaanse inlichtingendiensten werd in aanloop naar de presidentsverkiezingen daar gewaarschuwd voor Russische inmenging. Het Kremlin heeft die beschuldigingen van de hand gewezen.