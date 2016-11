Vrouw vast na aangifte verkrachting Dubai

ANP Vrouw vast na aangifte verkrachting Dubai

DUBAI - Een 25-jarige Britse toeriste is in Dubai gearresteerd nadat ze aangifte had gedaan van een groepsverkrachting. Volgens de krant The Independent is de vrouw beschuldigd van buitenechtelijke seks en hebben de twee vermeende daders, eveneens Brits, het land al lang en breed verlaten.

Door ANP - 16-11-2016, 14:25 (Update 16-11-2016, 14:25)

De verkrachting zou vorige maand hebben plaatsgevonden in een hotel en door de twee mannen zijn gefilmd. De Britse is op borgtocht vrijgelaten maar kan niet naar huis, omdat ze haar paspoort heeft moeten inleveren.

,,Ze ging naar de politie als slachtoffer van een van de ernstigste misdrijven, maar ze wordt nu behandeld als een crimineel'', aldus een Britse organisatie die zich bezighoudt met mensen die in Dubai worden vastgehouden. De vrouw verblijft bij familie in Dubai. Het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken bemoeit zich met de zaak.