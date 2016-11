Obama breekt lans voor democratie in Athene

ATHENE - Op de 'geboortegrond' van de democratie, Griekenland, heeft vertrekkend president Barack Obama woensdag een lans gebroken voor het versterken ervan. Het is geen perfect systeem, zei Obama tijdens zijn afscheidsbezoek aan Athene, maar het is nog altijd ,,de beste staatsvorm die we kennen''.

Door ANP - 16-11-2016, 15:46 (Update 16-11-2016, 15:46)

Obama erkende tegelijkertijd dat ,,wereldwijd mensen worden verleid door het cynisme'', omdat ze geloven dat politici en regeringen niets om hen geven. Het is volgens hem vaak een kwestie van politieke wil om daar iets aan te doen. Zo moeten meer mensen kunnen profiteren van de voordelen van globalisering. ,,Als mensen het gevoel hebben dat ze de controle over hun toekomst verliezen, zullen ze tegengas geven.''

,,We kunnen niet terugkijken om antwoorden te vinden, we moeten vooruitkijken'', aldus de man die het Witte Huis binnenkort verlaat. Obama's volgende bestemming is Berlijn. Daar gaat hij in gesprek met Europese regeringsleiders. Het zal onder meer gaan over de verhoudingen tussen Europa, de VS en Rusland, zeker als Donald Trump straks president is.