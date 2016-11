Premier Japan bezoekt als eerste leider Trump

NEW YORK - De Japanse premier Shinzo Abe is donderdag de eerste buitenlandse leider die Donald Trump bezoekt sinds diens verkiezingswinst van vorige week. Abe begon al voor zijn visite een charmeoffensief. Hij prees Trumps ,,uitzonderlijke talenten'' in zijn felicitaties aan de volgende president van de Verenigde Staten en zegt dat hij ,,hand in hand'' wil samenwerken.

Door ANP - 17-11-2016, 9:10 (Update 17-11-2016, 9:10)

,,Het is een enorme eer om nog voor andere wereldleiders de gekozen president te ontmoeten'', zei Abe voor vertrek in Tokio. ,,Ik wil dat het een ontmoeting wordt waarin we elkaars dromen voor de toekomst kunnen bespreken.''

De toekomstdromen die Trump tijdens de campagne in petto had voor Japan, zijn slecht aangekomen in Tokio. Zo dreigde hij de tienduizenden Amerikaanse militairen die er zijn gestationeerd terug te trekken, als Japan niet meer gaat betalen voor de veiligheidsgaranties van Washington. Veel Japanners bezien Trumps winst met argusogen. In een peiling zei twee derde te vrezen dat de relatie tussen Japan en de VS zal verslechteren.