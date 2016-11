Jean-Marie Le Pen terecht uitgesloten van FN

NANTERRE - De stichter van het Franse Front National (FN) Jean-Marie Le Pen is terecht als FN-lid geschrapt, maar hij blijft als grondlegger verbonden met het front als erevoorzitter. Dit heeft een rechter in Nanterre donderdag bepaald, meldden Franse media.

Door ANP - 17-11-2016, 14:49 (Update 17-11-2016, 14:49)

Le Pen stichtte het FN in 1972 en leidde de partij tot 2011. Hij verkondigde radicale standpunten en gaf de partij een extreemrechts imago. Zijn dochter Marine Le Pen nam de partij in 2011 over. Ze heeft zich sindsdien met succes ingezet om van het nationalistische front een brede volkspartij tegen de EU, tegen immigratie en voor protectionisme te maken.

Ze heeft daarbij slaande ruzie gekregen met haar vader. Ze heeft hem in augustus vorig jaar uit de partij gezet. Hij is toen naar de rechter gestapt om zijn lidmaatschap terug te krijgen.