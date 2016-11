Trump overweegt Romney op Buitenlandse Zaken

WASHINGTON - Donald Trump overweegt om voormalig Republikeins presidentskandidaat Mitt Romney de post van minister van Buitenlandse Zaken te geven. Dat meldde de Amerikaanse zender NBC News. Romney is voor zondag uitgenodigd om over de post te komen praten.

Door ANP - 17-11-2016, 21:58 (Update 17-11-2016, 21:58)

Het bericht is opmerkelijk omdat Romney tijdens de verkiezingscampagne uiterst kritisch was over de komende president van Amerika. Hij noemde de retoriek van Trump zelfs ,,gevaarlijk'' en was bang voor de invloed die de miljardair op de Amerikaanse gemeenschap zou krijgen. ,,Als racisme, bekrompenheid en seksisme van bovenaf naar beneden vloeien is dat extreem gevaarlijk voor het karakter en het hart van Amerika.''

De vroegere gouverneur van de staat Massachusetts verloor in 2012 de race om het Witte Huis van de huidige president Barack Obama.