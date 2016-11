Premier Abe rekent op goede banden met Trump

NEW YORK - De Japanse premier Shinzo Abe heeft donderdag (plaatselijke tijd) als eerste regeringsleider een onderhoud gehad met de toekomstige Amerikaanse president Donald Trump. Na afloop liet de Japanse premier weten dat hij overtuigd is dat Japan een relatie op basis van vertrouwen zal opbouwen met Trump.

Door ANP - 18-11-2016, 3:59 (Update 18-11-2016, 3:59)

Abe liet weten dat de twee over verschillende onderwerpen hadden gepraat, maar dat hij verder niets wilde zeggen over de inhoud, omdat de gesprekken onofficieel zijn. De ontmoeting was bedoeld om de relatie met de VS te waarborgen en het belang van de bilaterale militaire alliantie te onderstrepen.

Trump had met zijn 'America First'-retoriek zorgen gewekt bij verschillende partners. Zo wil hij dat Japan en Zuid-Korea meer bijdragen aan de kosten van de Amerikaanse militaire aanwezigheid.