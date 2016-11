Trump heeft eerste topbestuurders gevonden

WASHINGTON - Donald Trump heeft zijn eerste kandidaten voor belangrijke posities gevonden. Oud-generaal Michael Flynn, een bekend criticus van vertrekkend president Obama en van de islam, heeft vrijdag de post van nationaal veiligheidsadviseur geaccepteerd. Senator Jeff Sessions wordt wat Trump betreft minister van justitie.

Door ANP - 18-11-2016, 14:18 (Update 18-11-2016, 14:34)

Afgevaardigde Mike Pompeo, die tot de Republikeinse Tea Party behoort, wordt voorgedragen als baas van inlichtingendienst CIA. Het overgangsteam van de volgende president van de VS bevestigde de namen vrijdag. Alle drie hebben instemmend gereageerd volgens een woordvoerder van Trumps team.

De Senaat mag zich nog uitspreken over de CIA-baas en de minister van Justitie. De invloedrijke nationaal veiligheidsadviseur wordt door de president zelf uitgekozen, daar heeft het Congres geen rol in. Michael Flynn, die de post gaat vervullen, is officieel een Democraat. Tijdens de verkiezingscampagne koos hij echter de kant van Trump. Tussen 2012 en 2014 was hij hoofd van de militaire inlichtingendienst. Daarna ontpopte hij zich als een steeds groter criticus van Obama.

Flynn pleitte onder meer voor samenwerking met Rusland in Syrië. Met een tweet maakte hij begin dit jaar duidelijk dat hij net als Trump bedreigingen ziet in de islam. ,,Angst voor moslims is rationeel'', stelde hij.