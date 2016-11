Franse 'Républicains' selecteren leider

PARIJS - De centrumrechtse partij Les Républicains houdt zondag en precies een week later voorverkiezingen voor de Franse presidentsverkiezingen van volgend jaar. Het is voor het eerst dat de partij zulke verkiezingen houdt en alle Fransen kunnen meestemmen in ruim 10.000 stembureaus. De winnaar van deze selectie maakt grote kans de volgende president van het land te worden.

18-11-2016

Zoals het er nu naar uitziet haalt Marine Le Pen van het Front National (FN) de tweede ronde van de presidentsverkiezingen in mei 2017 en zal de andere kandidaat een 'Republicain' zijn.

De winnaar bepaalt ook hoe de centrumrechtse gelederen zich gaan verweren tegen het populistische FN. Ex-president Nicolas Sarkozy neemt bepaalde anti-islamitische en anti-immigratie thema's van het radicale front over in de hoop daar straks stemmen mee te trekken, terwijl ex-premier Alain Juppé zo veel mogelijk degelijkheid en redelijkheid probeert uit te stralen. Voormalig premier François Fillon doet dat ook en voegt er een reeks economisch liberale plannen bij.

De burgemeester van Bordeaux Juppé gold lange tijd als de favoriet van centrumrechts, maar Sarkozy en Fillon naderen zijn positie in peilingen. De overige vier kandidaten lijken kansloos.