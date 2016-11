Spanjaarden straat op tegen armoede

MADRID - Duizenden mensen hebben zaterdag in een twintigtal Spaanse steden gedemonstreerd tegen de armoede. Aanleiding was de dood vorige week van een alleenstaande bejaarde vrouw, bij wie wegens betalingsachterstand de elektriciteit was afgesloten. Zij stierf door een brand in haar woning in de Catalaanse stad Reus. De vrouw had kaarsen aangestoken en was in slaap gevallen.

Door ANP - 19-11-2016, 20:52 (Update 19-11-2016, 20:52)

Volgens een studie van de de Spaanse Stichting voor Maatschappij en Milieu (ACA) sterven jaarlijks meer dan 7000 mensen door gebrek aan energie, omdat bij hen elektriciteit en gas zijn afgesloten. Dat zijn er zes keer zo veel als het aantal verkeersdoden in Spanje in 2015 (1126).

,,Dit zijn geen sterfgevallen, maar moorden!'', scandeerden zaterdag honderden demonstranten voor het hoofdkantoor van Gas Natural Fenosa in Madrid, het energiebedrijf dat de stroom bij de vrouw in Reus had laten afsluiten. ,,Het kan niet zo zijn dat in de op drie na grootste economie van de eurozone mensen sterven, omdat bedrijven die vette winsten maken en waarvan de bazen schandalige beloningen ontvangen, bij arme en oudere mensen de stroom afsluiten'', zei Pablo Iglesias, de leider van de linkse protestpartij Podemos.