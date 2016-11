Obama: oordeel niet te snel over Trump

LIMA - Op zijn laatste grote buitenlandse reis als president van de Verenigde Staten heeft Barack Obama opgeroepen niet te snel over zijn opvolger Donald Trump te oordelen. ,,Verwacht niet het slechtste, hoop dat de regering haar werk doet en zich inzet, daarna kun je een oordeel vellen'', hield Obama zaterdag een gehoor van ongeveer duizend studenten en jonge leidinggevenden voor in Lima.

Obama woont in de Peruaanse hoofdstad een top van de Aziatisch-Pacifische Economische Gemeenschap (APEC) bij. Zoals na iedere verkiezingen is er nu een periode van onzekerheid.

,,Het zal niet hetzelfde zijn zoals hij regeert en zoals hij verkiezingsstrijd heeft gevoerd'', zei Obama over Trump. Grote veranderingen in de politiek tegenover Latijns-Amerika verwacht hij niet. De Amerikaanse belangen zijn het meest gediend met een goede verstandhouding met de buurlanden, zei hij.

Op de conferentie in Lima bestaat zorg over Trump, die het banenverlies in de Verenigde Staten toeschrijft aan vrijhandelsverdragen die zijn gesloten. De Chinese president Xi JInping benadrukte juist de kansen die de handel biedt. Met betrekking tot de aankondigingen van Trump, dat hij de handel wil inperken en strafheffingen wil op producten uit China, zei Xi dat de Volksrepubliek ,,de deur niet dicht doet''.

Op zijn laatste top ziet Obama zijn prestigeproject, het tot nog toe grootste vrijhandelsverdrag TPP met twaalf landen in de regio, waarschijnlijk stranden. Bij de APEC zijn 21 landen aangesloten, die samen goed zijn voor 57 procent van de wereldeconomie.