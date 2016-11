Australiër schept zoontje (9) met jetski

MOUNT ISA - Een negenjarige jongen is in Australië overleden nadat hij was aangevaren door zijn vader, die op een jetski zat. De hulpdiensten vonden het lichaam van het kind zondag.

Door ANP - 20-11-2016, 3:27 (Update 20-11-2016, 3:27)

De jongen liep volgens Australische media door het ondiepe water aan de rand van Lake Moondarra toen hij zaterdag met hoge snelheid werd geschept. Zijn vader (34) en zesjarige broer vlogen door de botsing van de jetski. Ze raakten ernstig gewond en liggen nog in het ziekenhuis.

De hulpdiensten gingen na de crash op zoek naar het jonge slachtoffer, die aanvankelijk spoorloos was. Pas na een zoektocht waarbij onder meer een helikopter werd ingezet, kon het lichaam worden geborgen. Volgens de politie was het kind door de botsing vermoedelijk richting het diepere water geslingerd.

Het getroffen gezin woont in de omgeving van het meer. Een politiewoordvoerder sprak over een gebeurtenis waarbij ,,een leuk uitje met de familie in een fractie van een seconde een tragische wending krijgt''.