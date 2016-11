Gesprekken over hereniging Cyprus hervat

MONT PÈLERIN - De onderhandelingen over de hereniging van Cyprus zijn na ruim een week pauze hervat. Nikos Anastasiades en Mustafa Akinci, de leiders van respectievelijk de Griekse en Turkse Cyprioten, troffen elkaar zondag weer in het Zwitserse oord Mont Pèlerin achter gesloten deuren. Dat heeft de nationale tv-zender RIK bekendgemaakt.

Door ANP - 20-11-2016, 10:58 (Update 20-11-2016, 10:58)

Anastasiades en Akinci proberen onder auspiciën van de Verenigde Naties de voorwaarden te scheppen om na meer dan veertig jaar een einde te maken aan de tweedeling op het eiland in de Middellandse Zee. Heikel punt is onder meer het trekken van de grens. De nieuwe gespreksronde zal twee dagen duren.

Als die ook een succes wordt, volgt een internationale conferentie met vertegenwoordigers van Griekenland, Turkije, de oud-koloniale machthebber Groot-Brittannië, Europese Unie en VN. Het doel is van Cyprus een federale staat te maken van twee deelstaten met politiek gelijke rechten. Beide bevolkingsgroepen beslissen in een afzonderlijke stemming over het onderhandelingsresultaat.

Cyprus is sinds 1974 verdeeld na een Griekse staatsgreep en een Turkse militaire interventie.