Paus sluit Heilige Deur

VATICAANSTAD - Paus Franciscus heeft zondag de Porta Sancta gesloten, de Heilige Deur van de Sint-Pietersbasiliek. Daarmee is een officieel einde gekomen aan het Jaar van de Barmhartigheid. De Rooms-Katholieke Kerk kent sinds het begin van de veertiende eeuw eens in de zoveel tijd een heilig jaar, bedoeld voor innerlijke vernieuwing en verdieping van de gelovigen.

Door ANP - 20-11-2016, 14:20 (Update 20-11-2016, 15:12)

De paus riep in zijn wekelijkse mis op het Sint-Pietersplein op ,,de deuren van verzoening en begenadiging'' altijd open te houden omdat het belangrijk is te weten ,,hoe over het kwaad en meningsverschillen kan worden heengestapt''.

Het heilige jaar begon op 8 december 2015. In de voorbije maanden kwamen ongeveer 20 miljoen pelgrims naar Rome om door de geopende poort van de Sint-Pieter of van de andere basilieken naar binnen te gaan. Dat kon ook in kerken dichter bij huis.