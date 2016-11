DeWinter berispt over Griekse extremisten

ANTWERPEN - Het bestuur van Vlaams Belang heeft parlementslid Filip DeWinter officieel terechtgewezen, omdat die afgelopen week een toespraak hield bij de extreemrechtse Griekse partij Gouden Dageraad. De Winter en twee andere parlementsleden, Jan Penris en Frank Creyelman, mogen geen politieke buitenlandse contacten meer onderhouden zonder mandaat van de voorzitter of van het partijbestuur.

20-11-2016

Verder heeft het Vlaams Belang Anke Van dermeersch als lid van het partijbestuur aan de kant gezet. Zij was samen met de drie berispte parlementsleden afgelopen week naar Griekenland gereisd. Naar eigen zeggen wilde de delegatie de vluchtelingencrisis met eigen ogen aanschouwen. Op foto's en berichten op sociale media was te zien dat de politici van het Vlaams Belang een ontmoeting hadden met leden van Gouden Dageraad en dat DeWinter een toespraak hield op een bijeenkomst van die partij.

,,Met een dergelijk bezoek kan je enkel in je eigen voet schieten'', zei voorzitter Tom Van Grieken van het Vlaams Belang. Gouden Dageraad is zeer omstreden. De partij zit sinds 2012 in het parlement en gebruikt symbolen die doen denken aan hakenkruisen.

DeWinter is ontgoocheld door de sanctie die zijn partij hem heeft opgelegd. ,,Ik ben op geen enkel moment gevraagd om gehoord te worden'', zei DeWinter tegen VRT Nieuws. ,,Dit is allemaal gebeurd in de coulissen zonder dat de betrokkenen zich hebben kunnen verdedigen of verantwoorden. Blijkbaar luistert men liever naar enkele linkse journalisten die dit allemaal in scène zetten dan naar de eigen partijbestuursleden.''