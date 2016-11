Poetin en Obama spreken elkaar vier minuten

LIMA - De Amerikaanse president Barack Obama en zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin hebben zondag vier minuten met elkaar gesproken op de top van de Aziatisch-Pacifische Economische Gemeenschap. In het korte gesprek in Peru lieten de twee presidenten weten dat het spijtig is dat er geen vooruitgang wordt geboekt bij het oplossen van de crisis in Oekraïne.

Ze lieten weten verder te willen werken aan de uitvoering van het vredesakkoord van Minsk. Daarin is onder meer opgenomen dat rebellen in Oost-Oekraïne en het Oekraïense leger zich aan een staakt-het-vuren moeten houden. Ook zegden ze toe samen te werken aan een oplossing voor de burgeroorlog in Syrië.