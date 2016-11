'Trump wil relatie met Rusland normaliseren'

LIMA - De aankomende Amerikaanse president Donald Trump staat open voor een herstel van de relatie tussen de Verenigde Staten en Rusland. Dat zei de Russische president Vladimir Poetin zondag op een persconferentie in Lima.

Door ANP - 21-11-2016, 0:44 (Update 21-11-2016, 0:44)

,,De aankomende president bevestigde dat hij bereid is de relatie tussen Rusland en de VS te normaliseren'', aldus Poetin. ,,Ik zei hetzelfde tegen hem. We hebben niet besproken waar en wanneer we elkaar ontmoeten.''

Poetin had ook warme woorden voor vertrekkend president Barack Obama, die de Peruaanse hoofdstad ook bezocht voor een top van de Aziatisch-Pacifische Economische Gemeenschap (APEC). Volgens de Russische leider heeft hij zijn Amerikaanse ambtsgenoot bedankt voor de jarenlange samenwerking. Poetin nodigde Obama uit om Rusland te bezoeken.

De VS en Rusland stonden de afgelopen jaren een aantal keer lijnrecht tegenover elkaar. Zo kwamen zowel de Amerikanen als de EU met strafmaatregelen tegen Moskou na de annexatie van de Krim ten koste van Oekraïne.