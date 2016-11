Dodental treinramp India stijgt verder

KANPUR - Het dodental van de treinramp in het noorden van India blijft maar stijgen. Reddingswerkers hebben tot nog toe 142 lichamen geborgen. Ruim tweehonderd mensen raakten gewond toen de veertien treinstellen van de Indore-Patna Express ontspoorden, aldus de krant Hindustan Times maandag.

Door ANP - 21-11-2016, 8:52 (Update 21-11-2016, 8:52)

Reddingswerkers waren ook meer dan 24 uur na het ongeluk met man en macht bezig om te zoeken naar overlevenden en stoffelijke resten. Twee wagons liggen nog op de rails.

De trein had volgens de Indiase spoorwegen circa 1200 mensen aan boord. Bronnen zeggen echter tegen The Times of India dat er vermoedelijk honderden mensen meer in de trein zaten, met gewone kaartjes of zonder vervoersbewijzen.

Het ongeluk is het dodelijkste in zes jaar tijd in India. De spoorwegen vervoeren dagelijks zo'n 20 miljoen passagiers. Ze hebben een slechte reputatie op het gebied van veiligheid. Vorig jaar kwamen bij een ander treinongeval in Uttar Pradesh 39 mensen om het leven.