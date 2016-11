Terreuraanslag in Frankrijk voorkomen

PARIJS - Met de arrestatie van zeven personen afgelopen weekeinde hebben de Franse autoriteiten een terreuraanslag weten te verijdelen. Dat heeft de Franse minister van Binnenlandse Zaken Bernard Cazeneuve maandagochtend bekendgemaakt.

Door ANP - 21-11-2016, 11:43 (Update 21-11-2016, 11:43)

Vier aanhoudingen vonden plaats in Straatsburg, twee in Marseille en een in een ander land, aldus de bewindsman. De verdachten zijn van Franse, Marokkaanse en Afghaanse komaf en variëren in leeftijd van 29 tot 37 jaar. Cazeneuve sprak van een voorbeeldige operatie door speciale eenheden in de nacht van zaterdag op zondag.