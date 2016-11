Meer levensverlengende behandelingen voor hiv

LONDEN - Steeds meer mensen met hiv krijgen een levensverlengende behandeling. Wereldwijd hebben 18,2 miljoen mensen toegang gekregen tot deze therapie. Dat zijn er volgens de Verenigde Naties 1,2 miljoen meer dan aan het eind van vorig jaar.

Door ANP - 21-11-2016, 14:34 (Update 21-11-2016, 14:34)

In totaal leefden in 2015 36,7 miljoen mensen met het hiv-virus. Dat waren er ongeveer evenveel als het jaar daarvoor, maar de VN is blij dat er zoveel meer mensen behandeld kunnen worden. ,,Mensen met hiv leven langer. We hebben enorm veel progressie geboekt, vooral op het gebied van behandelingen'', aldus Michel Sidibe namens de VN.

Wel heeft preventie in Afrika nog veel extra aandacht nodig. Veel jonge vrouwen worden daar besmet door een oudere man. ,,Deze cyclus moet worden doorbroken. Deze jonge vrouwen hebben ook minder kans op een goede behandeling.''