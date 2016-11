'Trump kleinzoon van illegale immigrant'

SPEYER - Aankomend president Donald Trump lijkt niet veel op te hebben met illegale immigranten, maar lijkt tegelijkertijd volgens Duitse media zelf kleinzoon te zijn van een illegale immigrant. Grootvader Trump moest in 1905 het land uit omdat hij zich niet op correcte wijze had aangemeld toen hij uit de VS naar Duitsland was teruggekeerd.

Door ANP - 21-11-2016, 14:36 (Update 21-11-2016, 14:36)

Friedrich Trump (1869-1918) emigreerde met zijn ouders in 1885 naar de Verenigde Staten. Hij wilde echter terug naar zijn geboortestad Kallstadt in de deelstaat Rijnland-Palts en trok daarheen. Tot echte 'wederinburgering' kwam het niet; hij kreeg opdracht van de autoriteiten het land te verlaten.

Een Duitse genealoog heeft het uitzettingsbevel gevonden in een archief in Speyer. Drie maanden nadat hij met zijn vrouw Elisabeth op 1 juli 1905 met het stoomschip Pennsylvania uit Hamburg naar de VS was vertrokken, werd de vader van de aankomend president in New York geboren.