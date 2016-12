Twee Deense schepen gezonken voor Franse kust

KOPENHAGEN - Twee Deense bevoorradingsschepen voor de offshore olie-industrie zijn donderdag op ruim honderd kilometer van de Franse kust losgeslagen van hun sleepkabels en gezonken. Dat heeft de rederij Møller-Maersk bekendgemaakt. Er zijn geen persoonlijke ongelukken gebeurd.

Door ANP - 22-12-2016, 17:17 (Update 22-12-2016, 17:17)

De vaartuigen, van ongeveer 82 meter en 3500 ton, waren op weg naar Marokko om te worden gesloopt. Er waren geen bemanningsleden aan boord en ook geen brandstof en smeerolie. Het is onduidelijk hoe de sleepboot van de maatschappij zijn vracht kon kwijtraken. De Franse kunstwacht is op de hoogte gesteld van het incident. Maersk heeft ook nog niet besloten of de schepen, die overbodig waren geworden door het instorten van de oliemarkt, geborgen gaan worden.