ANP Toch geen VN-oordeel nederzettingen Israël

NEW YORK - De VN-Veiligheidsraad velt donderdag volgens diplomaten toch geen oordeel over de Israëlische nederzettingen in bezet gebied. Egypte was als tijdelijk lid van de raad van plan een resolutie in te dienen waarin Israël wordt opgeroepen ,,onmiddellijk en volledig te stoppen met alle nederzettingsactiviteiten in het bezette Palestijnse gebied, inclusief Oost-Jeruzalem''.

Door ANP - 22-12-2016, 17:36 (Update 22-12-2016, 17:36)

Maar de stemming is uitgesteld, volgens een westerse diplomaat zelfs ,,mogelijk voor onbepaalde tijd''. Dat zou het resultaat zijn van overleg op hoog niveau tussen de Israëlische en de Egyptische regering. President Abdel Fattah al-Sisi zou persoonlijk de VN-missie van zijn land opdracht hebben gegeven de resolutie nu niet in stemming te brengen.

De Veiligheidsraad heeft in het verleden al in diverse resoluties uitgesproken dat de Israëlische nederzettingen in strijd zijn met het internationaal recht en vrede in de weg staan. Maar vaststellen dat ze moeten verdwijnen zou een flinke stap verder gaan.