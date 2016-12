Amri na aanslag gefilmd bij radicale moskee

BERLIJN - De Tunesiër die volgens de Duitse autoriteiten hoogstwaarschijnlijk de aanslag op een kerstmarkt in Berlijn pleegde, is in de nacht na de terreurdaad gefilmd in het stadsdeel Moabit. Anis Amri stond om 03:49 uur voor de deur van een moskee die bij de veiligheidsdiensten bekendstaat als ontmoetingsplaats voor extremisten, bleek donderdagavond uit bewakingsbeelden.

Door ANP - 22-12-2016, 22:09 (Update 22-12-2016, 22:10)

De publieke omroep van Berlijn en Brandenburg (RBB) wist de hand op het materiaal te leggen. Eerder op de dag viel de politie het islamitische centrum binnen. Wat de huiszoeking heeft opgeleverd, is nog onbekend. Volgens bronnen binnen de veiligheidsdiensten kwam Amri regelmatig in de moskee. Die werd in de gaten gehouden en al eens eerder door de politie binnengevallen, omdat fundamentalistische soennitische imams er zouden proberen gelovigen te radicaliseren en te ronselen voor terreurbeweging Islamitische Staat.

Uit andere beelden blijkt volgens de RBB dat Amri op 14 en 15 december op de Breitscheidplatz was, waar maandagavond de aanslag werd gepleegd. Het was niet direct duidelijk of de beelden zijn gemaakt door een vaste camera of door agenten die hem volgden.

Gevaarlijke verdachte

Volgens diverse Duitse media werd Amri tussen maart en september geschaduwd. Justitie beschouwde hem als een islamist die bereid is tot geweld en plaatste hem op een lijst van 550 gevaarlijke verdachten. Maar bij gebrek aan concreet bewijs werd na de zomer besloten hem niet meer continu in de gaten te houden. Daarop klinkt steeds meer kritiek, ook vanuit veiligheidskringen zelf.

Tegenover de Berliner Morgenpost vroeg een anonieme beambte zich af waarom de Tunesiër niet werd opgepakt toen duidelijk werd dat hij met terroristische voornemens rondliep. Bijvoorbeeld toen hij naar mogelijkheden leek te zoeken om aan vuurwapens te komen. ,,We hadden hem ook kunnen oppakken voor het vervalsen van documenten'', aldus de bron. ,,Dan had hij gemerkt dat de staat hem op de huid zit, hem niet met rust laat.''