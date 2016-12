Politie Melbourne verijdelt mogelijke aanslag

MELBOURNE - De politie in Melbourne heeft zeven mensen opgepakt voor het beramen van een terroristische aanslag. Dat heeft de Victoria politie in Melbourne gisteren bekendgemaakt aan Australische media. Vijf van de zeven personen zitten nog vast voor verdere ondervraging.

Door ANP - 23-12-2016, 2:28 (Update 23-12-2016, 2:28)

De arrestaties zijn een gevolg van invallen vrijdagochtend (plaatselijke tijd) in huizen in verschillende wijken van Melbourne door de Victoria politie, de Australische federale politie en de Australische geheime dienst (ASIO). Het gaat om vier in Australië geboren mannen van in de twintig jaar oud met een Libanese achtergrond en een Australiër van Egyptische origine. Volgens de politie zijn de mannen geïnspireerd door de propaganda van Islamitische Staat.

,,We geloven dat er plannen waren voor een aanval op verschillende plekken tegelijk, mogelijk op Kerstdag'', zei politiecommissaris Graham Ashton, die verschillende beoogde doelwitten in Melbourne noemde. Hij noemde daarvoor Flinders Street Station, Federation Square en St Paul's Cathedral. ,,We denken dat er plannen waren voor bomaanslagen en hebben daar bewijzen gevonden om dat te ondersteunen.''

,,Dit was een substantieel terroristisch plan om zelfgemaakte bommen te laten ontploffen in Melbourne, geïnspireerd door IS'', zei premier Malcolm Turnbull vrijdagochtend (plaatselijke tijd). ,,Islamitisch terrorisme is een uitdaging voor ons allemaal. Wat deze criminelen willen, is ons doden, maar ook ons bang maken en verdeeldheid te zaaien onder Australiërs. We zullen ze niet laten slagen.''