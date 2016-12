Abe voor historisch bezoek naar Pearl Harbor

HONOLULU - De Japanse premier Shinzo Abe brengt op tweede kerstdag een historisch bezoek aan Pearl Harbor, als eerste Japanse premier sinds de Tweede Wereldoorlog. Japan bombardeerde de Amerikaanse marinebasis in december 1941 en trok de Verenigde Staten daarmee de oorlog in.

Abe houdt maandag en dinsdag gesprekken met Obama, die zeven maanden geleden de eerste Amerikaanse president was die Hiroshima bezocht. De president bad voor het grafmonument voor de 140.000 slachtoffers van de eerste atoombom die de VS in 1945 op Japan loslieten, drie dagen later gevolgd door die op Nagasaki.

Abe en Obama bezoeken samen Pearl Harbor ,,om de zielen van de slachtoffers te troosten'', zoals de Japanse premier het eerder deze maand omschreef. Er werd al langer gespeculeerd over een Japans bezoek aan het monument voor de bombardementen op Hawaï, die de VS twintig schepen en 164 vliegtuigen kostten. Circa 2400 mensen kwamen om het leven.

Bondgenoten

De speculaties groeiden toen eerder dit jaar Abe's vrouw onverwacht naar Pearl Harbor ging en bloemen legde bij de USS Arizona Memorial, genoemd naar een van de gebombardeerde slagschepen.

De voormalige vijanden Japan en de Verenigde Staten vormen tegenwoordig nauwe bondgenoten. Obama en Abe hebben de afgelopen jaren die vriendschap gebruikt om oude wonden te helen.

Abe lijkt met zijn bezoek die banden te willen benadrukken. Dat wordt hem in zijn eigen rechtse regering waarschijnlijk niet in dank afgenomen, maar valt wel goed bij het grotere Japanse publiek. Dat kan Abe goed van pas komen, omdat hij al in januari verkiezingen kan uitschrijven voor het Japanse parlement, de Diet.