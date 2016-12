'Verdachte aanslag Berlijn gedood in Milaan'

ANP

MILAAN - De Tunesiër die hoogstwaarschijnlijk de aanslag op een kerstmarkt in Berlijn pleegde, zou zijn doodgeschoten in Milaan. Dat zei een bron binnen de veiligheidsdiensten tegen persbureau Reuters.

23-12-2016, 10:39

Italiaanse media maken melding van een incident in een pizzeria. Daar trok een man een pistool toen hij werd benaderd door een agent. Het is nog onduidelijk of het inderdaad gaat om Anis Amri. De minister van Binnenlandse Zaken geeft vrijdagochtend een persconferentie in Rome.